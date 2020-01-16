Индекс «Биг-Мака». Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/n132173-kurs-dollara-v-ukraine-doljen-sostavlyat-10-05-grn-indeks-big-maka.html

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Курс доллара в Украине должен составлять 10,05 грн. Таковы итоги проведенного анализа курса валют по принципу покупательской способности с использованием индекса «Биг-Мака».

Данное исследование проводится ежегодно журналом The Economist, который обнародовал результаты анализа.

Принцип данного исследования довольно простой. Берется цена бургера «Биг-Мак», который продается в сети быстрого питания «МакДоналдс» в любой стране мира, и сравнивается со стоимостью данного бургера в США.

В США «Биг-Мак» стоит 5,67 долл., а в Украине такой же бургер можно приобрести за 57 грн. (в настоящее время стоимость бургера в Украине составляет 59 грн). Таким образом, реальный курс одного долл. в Украине должен составлять 10,05 грн.

Наиболее недооценными валютами в мире согласно индексу «Биг-Мака» стали российский рубль и южноафриканский ранд. Их курс должен быть больше на 61,2% и 62% соответственно. А наиболее переоценнонной валютой стал швейцарский франк, курс которого должен быть на 18,4% меньше.