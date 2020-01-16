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Рада повысила лимиты для ФЛП, фото — "Абсолют"

Рада повысила лимиты для физлиц-предпринимателей

16 янв 2020, 18:01
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Верховная Рада во время рассмотрения поправок в Налоговый кодекс повысила лимиты для физических лиц-предпринимателей (ФЛП).

Законопроект № 1210 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве» приняли в целом 256 голосами «за».

Нардепы проголосовали и за правку относительно повышения лимитов для ФЛП. Это решение поддержали 340 нардепов.

Лимиты валового дохода для ФЛП увеличено следующим образом:

  • 1 группа: с 300 тыс. до 1 млн грн;
  • 2 группа: с 1,5 млн до 5 млн грн;
  • 3 группа: с 5 млн до 7 млн ​​грн.

Размер лимитов для ФЛП давно не соответствует реальному состоянию экономики и была необходимость его проиндексировать, не говоря уже о том, что предприниматели требуют большего пространства для развития, — написала в Фейсбук депутат от фракции «Слуга народа» Роксолана Пидласого.

Изменения в Налоговый кодекс вводят и международные стандарты налогового контроля для всех участников международной торговли и имплементируют нормы Плана противодействия практикам размывания налогооблагаемой базы и вывода прибыли из-под налогообложения (План действий BEPS).

Закон меняет фискальное законодательство в части рассмотрения материалов проверки, которая будет осуществляться коллегиально постоянно действующим органом контролирующего органа — комиссией по рассмотрению возражений.

Новация совершенствует процедуру обжалования решений контролирующих органов. Создается постоянный совещательный орган при центральном органе исполнительной власти — Апелляционный совет по вопросам рассмотрения жалоб налогоплательщиков. В его полномочия будет входить рассмотрение жалоб на решения центрального органа исполнительной власти.

Кроме того, Рада сегодня приняла во втором чтении закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве» (№ 1209−1).

Эта новация вводит налогообложение вывода капитала, блокирует ряд способов давления на бизнес со стороны налоговой и других контролирующих органов. Вводится ответственность государства (в виде штрафов) перед налогоплательщиком в случае нарушения его прав, а также совершенствуется электронный кабинет плательщика.

Источник: Ракурс


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