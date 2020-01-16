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Ракурс
Экс-военнослужащий Нацгвардии работал на ДНР. Фото: tvoemisto.tv

СБУ разоблачила в рядах Нацгвардии пособницу боевиков ДНР (ВИДЕО)

16 янв 2020, 17:54
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Бывшую военнослужащую Национальной гвардии Украины уличили в пособничестве боевикам самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Злоумышленница проводила в Мариуполе разведывательно-подрывную деятельность, предоставляла так называемому Министерству государственной безопасности ДНР важную информацию. Об этом 16 января сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Оперативники спецслужбы установили, что в поле зрения так называемой спецслужбы ДНР женщина попала в 2015 году во время прохождения военной службы в одной из воинских частей НГУ. Боевики завербовали ее и приказали собирать и передавать информацию о выполнении воинской частью боевых задач в районе проведения ООС, а также требовали передавать персональные данные украинских военнослужащих и членов их семей.

Военнослужащая Нацгвардии, используя специально созданные аккаунты в запрещенной российской соцсети, собирала и передавала необходимые террористам сведения. Правоохранители провели обыск по месту проживания злоумышленницы и обнаружили компьютерную технику с доказательствами общения с боевиками.

Впоследствии женщина призналась, что работала на террористическую ДНР. Ей объявили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 258−3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, суд избрал ей меру пресечения.

Напомним, в Донецкой области Служба безопасности Украины разоблачила предпринимателя, который финансировал боевиков так называемой Донецкой народной республики. Злоумышленника приговорили к 8 годам заочно.

Источник: Ракурс


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