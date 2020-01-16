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Екс-військовослужбовець Нацгвардії працював на ДНР. Фото: tvoemisto.tv

СБУ викрила у лавах Нацгвардії пособницю бойовиків ДНР (ВІДЕО)

16 січ 2020, 17:54
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Колишнього військовослужбовця Національної гвардії України викрили у пособництві бойовикам самопроголошеної Донецької народної республіки.

Зловмисниця проводила у Маріуполі розвідувально-підривну діяльність, надавала так званому Міністерства державної безпеки ДНР важливу інформацію. Про це 16 січня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Оперативники спецслужби встановили, що у поле зору так званої спецслужби ДНР жінка потрапила у 2015 році під час проходження військової служби в одній з військових частин НГУ. Бойовики завербували її й наказали збирати та передавати інформацію про виконання військовою частиною бойових завдань у районі проведення ООС, а також вимагали надсилати персональні дані українських військовослужбовців і членів їх сімей.

Військовослужбовець Нацгвардії, використовуючи спеціально створені акаунти у забороненій російській соцмережі, збирала та передавала необхідні терористам відомості. Правоохоронці провели обшук за місцем проживання зловмисниці та виявили комп’ютерну техніку із доказами спілкування з бойовиками.

Згодом жінка зізналася, що працювала на терористичну ДНР. Їй оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258−3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України, суд обрав їй запобіжний захід.

Нагадаємо, на Донеччині Служба безпеки України викрила підприємця, який фінансував бойовиків так званої Донецької народної республіки. Зловмисника засудили до 8 років заочно.

Джерело: Ракурс


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