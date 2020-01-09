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Спецслужби РФ планували підірвати екс-командира батальйону ЗСУ — СБУ

Спецслужби РФ планували підірвати екс-командира батальйону ЗСУ — СБУ (ФОТО, ВІДЕО)

9 січ 2020, 17:37
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Служба безпеки України (СБУ) заявляє, що попередила замовне вбивство екс-командира батальйону Збройних сил України (ЗСУ), яке організовували російські спецслужби. Для виконання вбивства спецслужби РФ найняли жителя Харкова, колишнього бійця Національної гвардії.

Харків’янин отримав завдання під час виїзду до РФ, а подальші дії замовники координували з ним через месенджери. За вбивство чоловіку обіцяли грошову винагороду, повідомляє сьогодні прес-центр СБУ.

Зазначається, що мотивом вбивства була помста, адже екс-командир ЗСУ проводив успішні операції проти терористів ЛНР і ДНР. Зокрема, за його командування була знищена група офіцерів армії РФ. Один зі знищених військовослужбовців мав звання «Героя Росії».

Затриманий чоловік планував закласти вибуховий пристрій у будинку, де мешкає екс-командир ЗСУ, поставивши під загрозу життя решти мешканців.

Співробітники СБУ затримали підозрюваного з вибухівкою біля будинку. Згодом затриманому повідомлять про підозру й оберуть запобіжний захід.

Спецслужби РФ планували підірвати екс-командира батальйону ЗСУ. Фото: СБУ

Спецслужби РФ планували підірвати екс-командира батальйону ЗСУ. Фото: СБУ

Спецслужби РФ планували підірвати екс-командира батальйону ЗСУ. Фото: СБУ

Джерело: Ракурс


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