Спецслужбы РФ планировали взорвать экс-командира батальона ВСУ — СБУ

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Служба безопасности Украины (СБУ) заявляет, что предотвратила заказное убийство экс-командира батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое организовывали российские спецслужбы. Для осуществления убийства спецслужбы РФ наняли жителя Харькова, бывшего бойца Национальной гвардии.

Харьковчанин получил задание во время выезда в РФ, а дальнейшие действия заказчики координировали с ним через мессенджеры. За убийство мужчине обещали денежное вознаграждение, сообщает сегодня пресс-центр СБУ.

Отмечается, что мотивом убийства была месть, ведь экс-командир ВСУ проводил успешные операции против террористов ЛНР и ДНР. В частности, во время его командования была уничтожена группа офицеров армии РФ. Один из уничтоженных военнослужащих имел звание «Героя России».

Задержанный мужчина планировал заложить взрывное устройство в доме, в котором проживает экс-командир ВСУ, поставив под угрозу жизни других жителей.

Сотрудники СБУ задержали подозреваемого со взрывчаткой возле дома. Вскоре задержанному сообщат о подозрении и изберут меру пресечения.