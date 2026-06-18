Украинский военный, находясь в плену РФ, издевался над другими пленными. Фото:

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Ракурс

Український військовий, перебуваючи в російському полоні, знущався з інших полонених побратимів.

У російський полон боєць Національної гвардії потрапив у червні 2022 року й пішов на співпрацю з окупантами. Зрадника росіяни призначили так званим завгоспом 2-го поверху бараку № 8 у «Калінінській виправній колонії № 27», що у тимчасово окупованій Горлівці на Донеччині. Про це Служба безпеки України 18 червня повідомила у Telegram.

Цей зловмисник здійснював на інших українців регулярний психологічний тиск, погрожував насильством, а також змушував виконувати важку роботу. З’ясувалося, що через його тортури загинув один полонений український воїн, а десятки інших отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

З полону РФ чоловіка звільнили у березні 2025 року в рамках обміну полоненими.

Під час обшуку за в оселі військового знайшли смартфон із доказами його злочинів. Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 431 (насильство або жорстоке поводження з іншими військовополоненими з боку військовополоненого, який є старшим серед них) Кримінального кодексу України. Зловмиснику вже обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою. Йому загрожує до восьми років тюрми.

Нагадаємо, колишній чиновник із Сумщини вигадав, що був у «полоні», щоб приховати зустріч з куратором від ФСБ. Суд визнав агента винним й засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, окрім житла.