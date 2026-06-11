Екс-чиновник із Сумщини вигадав «полон», щоб приховати зустріч з куратором від ФСБ

Колишній чиновник із Сумщини вигадав «полон» у РФ, фото: Сумська обласна прокуратура

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Колишній чиновник із Сумщини вигадав, що був у «полоні», щоб приховати зустріч з куратором від ФСБ.

СБУ викрила його на у листопаді 2023 року на коригуванні обстрілів Сумщини. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Як встановило розслідування:

колишній заступник голови місцевої громади був завербований рашистами ще до початку повномасштабного вторгнення;

перебуваючи на посаді на початку повномасштабної війни, зрадник виїхав до РФ через російський блокпост, де зустрівся зі своїм куратором від ФСБ. Тоді агент пройшов інструктаж і отримав завдання збирати координати розташування українських військ, по яких ворог готував авіаційні та артилерійські удари;

через декілька днів зловмисник повернувся на Сумщину, а своє зникнення пояснював перебуванням «у полоні» на території країни-агресора;

після повернення в Україну він звільнився з посади заступника голови громади та влаштувався на посаду в місцеве агропідприємство. Там він під виглядом робочих поїздок розвідував пункти дислокації Сил оборони на північно-східних кордонах.

Співробітники СБУ затримали зрадника «на гарячому», коли він намагався передати фсб агентурний звіт із геолокаціями підрозділів українських захисників, — розповіли у спецслужбі.

Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон, який він використовував для збору розвідданих та контактів із куратором від ФСБ, особу якого наразі вже встановлено контррозвідниками СБУ.

Суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, окрім житла.