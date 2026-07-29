Комунальник та залізничник коригували удари РФ по Краматорську та Лиману. Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n215292-komunalnyk-ta-zaliznychnyk-koryguvaly-udary-rf-po-kramatorsku-ta-lymanu.html

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Агентура РФ коригувала ворожі удари по Краматорську та Лиману.

Контррозвідка СБУ затримала на Донеччині двох зловмисників, які діяли порізно й коригували обстріли прифронтових міст. Росіяни сподівалися за їхньою допомогою уразити запасні командні пункти, перевальні бази та логістичні склади Сил оборони, які воюють на передовій на східному напрямку. Про це 29 липня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

У Краматорську затримали водія комунальної автовишки, який коригував повітряні удари по місту й збирав інформацію про позиції артилерії ЗСУ.

А в Лимані на росіян працював колишній працівник місцевої філії «Укрзалізниці». Зловмисник обходив прифронтове місто, щоб зафіксувати і передати спецслужбам РФ геолокації Сил оборони та захисних споруд. Затримали зрадника у Слов’янську, куди його евакуювали з прифронтового міста.

Під час обшуків у затриманих вилучили смартфони із доказами роботи на РФ. Обом вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 3 ст. 114−2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ в умовах воєнного стану) ККУ. Їм загрожує від 12 років тюрми до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 15 років тюрми отримала жителька Хмельниччини за співпрацю з ворогом. Вона, зокрема, передала росіянам й інформацію про свого власного сина — військовослужбовця, а також його мобілізованого знайомого.