Новини
  1. Новини
  2. Юридичні новини
  3. Новина
Ракурс
Жителька Хмельниччини передала спецслужбам РФ дані про власного сина-військового. Фото:

Жителька Хмельниччини передала спецслужбам РФ дані про власного сина-військового

28 лип 2026, 20:27
999

Жителька Хмельниччини отримала 15 років тюрми за співпрацю з ворогом.

У березні 2025 року 61-річну жінку завербували спецслужби країни-агресора. Вона погодилася допомагати окупантам та передавати їм інформацію про військові об'єкти, місця дислокації ЗСУ, об'єкти критичної та залізничної інфраструктури. Зокрема, росіянам вона передала інформацію про свого власного сина — військовослужбовця, а також його мобілізованого знайомого. Про це 28 липня повідомив Офіс генерального прокурора.

З’ясувалося, що за виконані завдання їй зазвичай платили по 4,5 тис. грн. А за обіцяну винагороду у 5 тис. дол. жінка погодилася підготувати теракт на одному з військових об'єктів.

У червні 2025 року її викрили під час збору інформації поблизу військового об'єкта. Під час обшуку за місцем проживання вилучили складові для виготовлення саморобної бомби.

Нагадаємо, у Полтаві студентка місцевого університету, яка працювала на спецслужби РФ, проводила дорозвідку поблизу ключових енергетичних об'єктів регіону, які живлять обласний центр та прилеглі райони. Також вона фіксувала підрозділи української ППО.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів