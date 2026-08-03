Російського «крота» викрили у лавах ЗСУ, фото: СБУ

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Військова контррозвідка СБУ у взаємодії із Головнокомандувачем Збройних сил України викрила у лавах ЗСУ агента російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ), який наводив ракетно-дронові атаки рашистів по Полтавщині.

Про це сьогодні, 3 серпня, повідомив прес-центр СБУ.

Встановлено, що пріоритетною «ціллю» для коригувальника ворог визначив місцеві автозаправні станції. Також фігурант мав розвідати інформацію про пункти базування та передислокацію Сил оборони в центральному регіоні України, — вказано в повідомленні.

Як з’ясувало розслідування:

наведенням обстрілів займався завербований ворогом мобілізований до взводу технічного забезпечення місцевої військової частини;

у поле зору російського ГРУ він потрапив, коли публікував антиукраїнські коментарі у чатах Telegram-каналів;

після вербування військовий обходив місцевість під час добових звільнень, щоб забезпечити ворогу актуальні фото та геолокації місцевих АЗСВ;

крім того, агент «злив» рашистам місце розташування своєї військової частини.

Співробітники СБУ затримали російського «крота» за місцем проходження служби. Під час обшуку в нього виявлено мобільний телефон із доказами роботи на ворога, — розповіли у СБУ.

Агенту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.