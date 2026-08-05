СБУ задержала корректировщика российской ФСБ, который наводил российскую баллистику по Киеву. Фото:

https://racurs.ua/n215436-zaderjali-korrektirovschika-rf-kotoryy-navodil-ballistiku-po-skladam-v-kieve.html

Ракурс

СБУ затримала коригувальника російської ФСБ, який наводив російську балістику по Києву.

На ворога працював місцевий будівельник, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за наркозлочини. Зловмисник наводив російську балістику і ударні дрони по логістичних центрах та складах у столичному регіоні. Також він відстежував місця дислокації Сил оборони, зокрема розташування блокпостів та пунктів базування українських безпілотних систем. Про це 5 серпня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Фігурант обходив місцевість з активованою функцією GPS-навігації на смартфоні. За його пересуванням стежили спецслужби РФ. Одночасно чоловік фіксував наслідки попередніх ударів по Києву.

Затримали російського агента у квартирі його знайомих, коли він повернувся після ще однієї розвідвилазки. У нього вилучили смартфон із доказами роботи на ворога. Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала агента російської ФСБ, який готував нові удари Росії по теплових електроцентралях та електропідстанціях, що живлять Київську та Житомирську області. Також зловмисник шпигував за пунктами базування Сил оборони на півночі України.