Рада підвищила ліміти для ФОПів, фото — "Абсолют"

https://racurs.ua/ua/n132172-rada-pidvyschyla-limity-dlya-fopiv.html

Ракурс

Верховна Рада під час розгляду правок до Податкового кодексу підвищила ліміти для фізичних осіб-підприємців (ФОПів).

Законопроект № 1210 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» прийняли в цілому 256 голосами «за».

Нардепи проголосували й за правку щодо підвищення лімітів для ФОПів. Це рішення підтримали 340 нардепів.

Ліміти валового доходу для ФОП збільшено наступним чином:

1 група: з 300 тис. до 1 млн грн.;

2 група: з 1,5 млн до 5 млн грн.;

3 група: з 5 млн до 7 млн грн.

Розмір лімітів для ФОПів давно не відповідає реальному стану економіки і має бути принаймні проіндексований, не говорячи вже про те, що підприємці потребують більшого простору для розвитку, — написала у Фейсбук депутат від фракції «Слуга народу» Роксолана Підласа.

Зміни до Податкового кодексу запроваджують й міжнародні стандарти податкового контролю для всіх учасників міжнародної торгівлі та імплементують норми Плану протидії практикам розмивання оподатковуваної бази й виведення прибутку з-під оподаткування (План дій BEPS).

Законом змінює фіскальне законодавства в частині розгляду матеріалів перевірки, який здійснюватиметься колегіально постійно діючим органом контролюючого органу комісією з питань розгляду заперечень.

Новація удосконалює процедуру оскарження рішень контролюючих органів. Створюється постійний дорадчий органу при центральному органі виконавчої влади — Апеляційна рада з питань розгляду скарг платників податків. До її повноважень належатиме розгляд скарг на рішення центрального органу виконавчої влади.

Крім того, Рада сьогодні ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» (№ 1209−1) у другому читанні.

Ця новація запроваджує оподаткування виведення капіталу, блокує низка способів тиску на бізнес з боку податкової та інших контролюючих органів, запроваджується відповідальність держави (у вигляді штрафів) перед платником податків у разі порушення його прав, а також вдосконалює електронний кабінет платника.