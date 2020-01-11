Новости экономики: инфляция в 2019 году замедлилась существеннее, чем ожидал НБУ, фото — Нацбанк

https://racurs.ua/n131868-nacbank-priznal-chto-inflyaciya-v-2019-godu-zamedlilas-suschestvennee-chem-ojidalos.html

Ракурс

Замедление инфляции в Украине в 2019 году оказалось более существенным, чем предполагалось в прогнозах Национального банка, а также в оценках других экспертных организаций.

Регулятор ожидал, что индекс роста цен в стране составит 6,3% на конец года, но потребительская инфляция составила всего 4,1% (в 2018 году — 9,8%).

Пресс-служба Нацбанка заявила, что по итогам года регулятор достиг среднесрочной инфляционной цели 5%, которую задекларировал еще в 2015 году.

В НБУ объяснили снижение темпов инфляции своей монетарной политикой, укреплением обменного курса гривны, ослаблением давления на цены вследствие снижения мировых цен на энергоносители и постепенным улучшением инфляционных ожиданий населения.

Эти факторы перевесили влияние более ускоренного, чем ожидалось, роста потребительского спроса и заработных плат, — говорится в заявлении НБУ.

В дальнейшем в Национальном банке намерены поддерживать инфляцию на уровне 5% с допустимым диапазоном колебаний в 1%. Если такая политика будет иметь успех, в регуляторе прогнозируют устойчивый экономический рост, дедолларизацию экономики и удешевление кредитов для бизнеса и населения. Обновленный макроэкономический прогноз в НБУ обнародуют 30 января.

Как ранее писал «Ракурс», в конце ноября курс доллара сильно прогнулся и опустился ниже 24 грн. Основными факторами укрепления национальной валюты стал приток иностранных инвестиций в результате продажи государственных долговых ценных бумаг, а также хороший урожай зерновых культур, что позволило нарастить экспорт. В то же время, из-за падения курса доллара бюджет Украины недополучил 46,2 млрд грн от экспорта.