Авиакатастрофа Боинга в Иране: Зеленский отреагировал на признание из Тегерана, фото — НВ

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Президент Украины Владимир Зеленский 11 января отреагировал на признания из Тегерана, где местные власти извинились за ошибочный пуск ракет по украинскому «Боингу». Киев ожидает привлечения виновных к ответственности, возвращение тел погибших и выплат компенсаций.

Утро сегодня не стало хорошим, но принесло правду. Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину в сбивании украинского самолета. Но настаиваем на полном признании вины. Мы ожидаем от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам, — говорится в заявлении Зеленского, которое он распространил в своем Телеграм-канале.

Зеленский заявил, что надеется на эффективное расследование, которое в дальнейшем «будет происходить без искусственных задержек и препятствий».

Наши 45 специалистов должны получить полный доступ и взаимодействие для установления справедливости, — написал глава государства.

Напомним, что сегодня утром власти Ирана через трое суток после падения украинской «Боинга» авиакомпании «Международные авиалинии Украины» официально признали, что самолет по ошибке сбила их ракета. Причиной трагедии назвали «человеческую ошибку, которую вызвал авантюризм США».

Иран несколько дней отрицал отчеты западной разведки, которые указывали на ответственность Тегерана. Военные заявили, что украинский самолет был ошибочно воспринят враждебной целью в тот момент, когда он пролетал мимо военного центра Революционной гвардии.