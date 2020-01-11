Авіакатастрофа Боїнга в Ірані: Зеленський відреагував на зізнання з Тегерана, фото — НВ

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Президент України Володимир Зеленський 11 січня відреагував на зізнання з Тегерана, де місцева влада вибачилася за помилковий пуск ракет по українському «Боїнгу». Київ очікує притягнення винних до відповідальності, повернення тіл загиблих і виплат компенсацій.

Ранок сьогодні не був добрим, але приніс правду. Ще до закінчення роботи міжнародної комісії Іран визнав свою провину в збитті українського літака. Але наполягаємо на цілковитому визнанні вини. Ми очікуємо від Ірану запевнень у готовності до повного й відкритого розслідування, притягнення винних до відповідальності, повернення тіл загиблих, виплат компенсацій, офіційних вибачень по дипломатичних каналах, — йдеться в заяві Зеленського, яку він розповсюдив у своєму Телеграм-каналі.

Зеленський заявив, що сподівається на ефективне розслідування, яке надалі «відбуватиметься без штучних затримок і перепон».

Наші 45 фахівців мають отримати повний доступ і взаємодію для встановлення справедливості, — написав глава держави.

Нагадаємо, що сьогодні вранці влада Ірану через три доби після падіння українського «Боїнгу» авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» офіційно визнала, що літак помилково збила їхня ракета. Причиною трагедії назвали «людську помилку, яку викликав авантюризм США».

Іран декілька днів заперечував звіти західної розвідки, які вказували на відповідальність Тегерана. Військові заявили, що український літак був помилково сприйнятий ворожою ціллю у той момент, коли він пролітав повз військовий центр Революційної гвардії.