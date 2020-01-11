Помер султан Омана, який керував країною 50 років

Новим очільником Оману став міністр культури і національної спадщини країни Хайсам бен Тарек Аль Саїд, фото — Dirk Waem/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

https://racurs.ua/ua/n131866-pomer-sultan-omana-yakyy-keruvav-krayinou-50-rokiv.html

Ракурс

Султан Омана Кабус бен Саїд помер 10 січня в віці 79 років після тривалої хвороби.

Він народився у 1940 році в сім’ї султана Маската Саїда бен Таймура. У 1970 році Кабус бен Саїд прийшов до влади в результаті безкровного палацового перевороту. Після цього султанат Маскат був перейменований в султанат Оман.

Новим очільником Оману став міністр культури і національної спадщини країни Хайсам бен Тарек Аль Саїд. Про це повідомила Аljazeera.

Вища військова рада Омана після смерті попереднього султана закликала правлячу сім’ю зібратися, щоб вибрати наступника, оскільки у Кабуса не було дітей.

За даними Reuters, на пост глави держави претендували троє двоюрідних братів бен Саїда. Але сьогодні вранці Хайсам бен Тарек Аль Саїд приніс присягу в Раді Оману (двопалатний дорадчий орган парламентського типу). Поки офіційного підтвердження цієї інформації з Маската не було.