Авіакатастрофа в Ірані: Тегеран офіційно визнав, що помилково збив український «Боїнг», фото — Guardian

https://racurs.ua/ua/n131865-iran-oficiyno-vyznav-scho-pomylkovo-zbyv-ukrayinskyy-boying.html

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Влада Ірану через три доби після падіння українського «Боїнгу» авіакомпанії «Міжнарордні авіалінії України» офіційно визнала, що літак помилково збила їхня ракета. Причиною трагедії назвали «людську помилку, яку викликав авантюризм США».

В офіційних повідомленнях, які розповсюдили на державному телеканалі та у Твіттер президента країни Іран визнає, що його військові допустили «непрощенну помилку у ненавмисному збитті українського літака, вбивши всі 176 людей на борту».

Іран декілька днів заперечував звіти західної розвідки, які вказували на відповідальність Тегерана.

Вибачення президента Ірану Хасана Рухані відбулося у Твіттер.

Ісламська Республіка Іран глибоко шкодує про цю згубну помилку. Мої думки та молитви йдуть до всіх траурних сімей. Висловлюю найщиріші співчуття, — написав Рухані.

Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф написав: «Сумний день. Попередні висновки внутрішнього розслідування збройними силами: людські помилки під час кризи, спричинені авантюризмом США, призвели до катастрофи. Наші глибокі вибачення, вибачення та співчуття нашому народу, родинам усіх жертв та іншим постраждалим країнам.

Літак був помилково сприйнятий ворожою ціллю після того, як він пролітав повз військовий центр Революційної гвардії. Про це повідомляється у заяві військових.

Військові буцімто були на найвищому рівні готовності на тлі посиленої напруженості з США. Заріф розповів, що у такому стані через людські помилки вони ненавмисно запустили ракети.

Військові вибачились за катастрофу і сказали, що оновлять свої системи для запобігання подібних помилок у майбутньому, а осіб, які відповідальні за пуск ракет судитимуть.

Нагадаємо, що увечері 9 січня декілька лідерів західних держав і передусім прем'єр Канади Джастін Трюдо вперше офіційно винуватили Іран у пуску ракет по «Боїнгу». Вчора на брифінгу міністр закордонних справ Вадим Пристайко розповів, що Київ вимагатиме компенсацій від Ірану у випадку, якщо буде доведена його вина.