Курйози Трампа: президент образився на Нобелівську премію, яку присудили лідеру Ефіопії, фото — polit.reactor.cc

https://racurs.ua/ua/n131864-tramp-obrazyvsya-na-nobelivsku-premiu-yaku-prysudyly-lideru-efiopiyi.html

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Президент США Дональд Трамп несподівано заявив, що Нобелівську премію миру в 2019 році присудили не тому кандидату. Вона нібито повинна була дістатися саме йому.

У четвер в Твіттер з’явилося відео цього виступу.

Я зараз розповім вам про Нобелівську премію миру, я вам про неї розповім. Я уклав угоду, я врятував країну, і тепер я чую, що лідер цієї країни отримує Нобелівську премію миру за порятунок країни. Я сказав: «А що, я тут зовсім ні до чого?». Ну, ви ж знаєте, так вже заведено. Але ми знаємо, що це я запобіг великій війні, я запобіг кільком війнам, — заявив Трамп, звертаючись до своїх прихильників в штаті Огайо.

Хоча Трамп і не назвав врятовану їм країну й ім’я лауреата Нобелівської премії миру, зрозуміло, що йдеться про Ефіопію та її прем'єр-міністра Абію Ахмеда Алі. 43-річний Ахмед — наймолодший глава держави в Африці. Він очолив Ефіопію у квітні 2018 року, після того як його попередник пішов у відставку через декілька місяців антиурядових демонстрацій.

Нобелівський комітет відзначив великі ліберальні реформи, які провів в Ефіопії Абій Ахмед. Зміни серйозно струсонули країну, в якій до цього правив жорсткий авторитарний режим. Він звільнив з в’язниць тисячі опозиційних активістів і дозволив дисидентам повернутися на батьківщину. Він також дав свободу пресі і призначив жінок на високі урядові пости.

У жовтні 2019 року Абію Ахмеду Алі присудили Нобелівську премію миру.