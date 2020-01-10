Нові санкції проти Ірану оголосили в Держдепі США у відповідь на ракетну атаку, фото — "Капитал"

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США запроваджують новий пакет економічних санкцій проти Ірану. Обмежувальні заходи будуть націлені проти фізичних осіб, залучених до будівельної, обробної, текстильної і гірничодобувної галузі Ірану, включаючи найбільших виробників сталі.

Адміністрація президента США також вводить санкції проти восьми іранських чиновників, повідомляє NBC News. Про нові санкції розповів 10 січня держсекретар США Майк Помпео на спільній прес-конференції з міністром фінансів Стівеном Мнучіном.

Санкції запроваджуються проти чиновників, причетних до «дестабілізуючої діяльності», а також до атаки балістичними ракетами американських авіабаз в Іраку.

Президент висловився гранично ясно: ми будемо продовжувати застосовувати економічні санкції доти, доки Іран не припинить терористичну діяльність і не зобов’язується ніколи не мати ядерної зброї, — заявив Мнучін.

Він додав, що санкції «відріжуть» мільярди доларів підтримки іранського уряду.

Поки триватимуть незаконні дії Ірану, ми будемо продовжувати вводити санкції, — резюмував глава Мінфіну США.

Два дні тому у зверненні до співгромадян президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон має намір вводити нові жорсткі економічні санкції проти Тегерана. За його словами, «потужні санкції» будуть зберігатися до тих пір, поки Іран «не змінить свою поведінку».

Він звернув увагу на те, що «ворожі дії» Ісламської республіки істотно активізувалися після того, як було підписано «дурну ядерну угоду». Глава Білого дому закликав країни-гаранти іранської ядерної угоди вийти з договору і працювати над новою угодою. Він назвав Спільний всеосяжний план дій щодо іранської ядерної програми «збитковим», таким, що дає Тегерану можливість «швидко йти по шляху до ядерного прориву».