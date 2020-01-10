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Обмін полоненими: звільнений журналіст Асєєв розповість Зеленському про в'язнів ДНР—ЛНР, скріншот відео

Розповім Зеленському, хто потрапляє в обмінні списки — перше інтерв’ю звільненого журналіста Асєєва (ВІДЕО)

10 січ 2020, 22:08
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Звільнений у грудні 2019 року журналіст Станіслав Асєєв розповів, що намагатиметься донести до президента України інформацію щодо ситуації із ув’язненими на окупованому Донбасі. Зокрема, йдеться про осіб, які потрапляють у списки для обміну між Києвом та терористами.

Асєєв у першому після звільнення інтерв’ю «Радіо Свобода» розповів про те, як потрапив у полон, що відбувається з заручниками у підвалах російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, що було найстрашнішим, та що допомогло не зламатися йому впродовж 962 днів в ізоляції.

Буду зустрічатися із людьми, які відповідають за обмін, зокрема із президентом Зеленським. Накреслю йому загальну ситуацію щодо полонених, по спискам людей, які у них потрапляють. Сподіваюся, що буде позитивний зсув у цьому, — повідомив Асєєв.

Він запевнив, що тільки сильний міжнародний тиск західних партнерів може допомогти Україні звільняти заручників, а інших варіантів йому «важко назвати».

Асєєв зник влітку 2017 року. Про це повідомили самі ж органи безпеки так званої ДНР. Проросійські бойовики оголосили журналіста радіо «Свобода» в розшук у Донецьку, а згодом підтвердили інформацію про затримання Асєєва.

Силовики фейкової ДНР звинуватили Асєєва у роботі на українську розвідку і запідозрили у можливій причетності до ліквідації бойовиків Арсена Павлова (Моторола) і Михайла Толстих (Гіві). У пропагандистських російських ЗМІ показали постановне зізнання полоненого українського журналіста у шпигунстві.

Напередодні двох обмінів Станіслава терміново засудили до 15 років позбавлення волі. Головною його провиною стала «робота на СБУ» і «негативне висвітлення» діяльності окупантів.

Джерело: Ракурс


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