Ракета і теракт: Баканов розповів про пріоритетні версії падіння «Боїнга», фото — Цензор

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Голова Служби безпеки України Іван Баканов розповів про пріоритетні версії причин падіння «Боїнга» в Ірані.

Прес-служба СБУ оприлюднила 10 січня офіційне повідомлення, у якому йдеться про те, що рейс PS752 розбився, найімовірніше, внаслідок або влучання ракети, або терористичного акту.

Баканов сьогодні збирав спеціальну робочу групу СБУ і заявив, що «версія про ракету зенітно-ракетного комплексу „ТОР“ привертає сьогодні найбільшу увагу суспільства».

Водночас, експлуатаційні характеристики цього ЗРК, на його думку, потребують у такому випадку додаткових відповідей.

Йдеться про дальність польоту ракети, нюанси щодо керування комплексом. Усі питання зараз опрацьовуються, — повідомив Баканов.

Версії теракту СБУ також вивчає та аналізує. Баканов закликав громадян «обережніше ставитися до розповсюдження неперевірених даних щодо трагедії».

Нагадаємо, що сьогодні міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що Київ аналізує відео падіння літака, які поширюються у мережі і свідчать про те, що «Боїнг» МАУ могли випадково збити. Українська сторона вимагатиме від Ірану сплати компенсації, якщо з’ясує, що «Боїнг» збили в результаті ракетного удару.

На місці падіння літака працює 50 експертів з української делегації. Фахівці намагаються реконструювати літак, аби зрозуміти, що сталося. Важливі частини «Боїнга» на місці падіння ще не відшукали.

За попередньою інформацією, отриманою з розмов пілотів із диспетчерами, ситуація на борту до моменту втрати зв’язку була штатною.

Київ отримав доступ до самописців «Боїнга» та записів розмов диспетчерів та пілотів, а також планує створити міжнародну коаліцію з розслідування. Водночас Пристайко відмовився розповісти про зміст матеріалів, які сьогодні передали Києву посли США та Великої Британії. Він послався на те, що ця інформація є секретною, оскільки отримана розвідкою.