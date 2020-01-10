Ракета и теракт: Баканов рассказал о приоритетных версиях падения «Боинга», фото — Цензор

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Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов рассказал о приоритетных версиях падения «Боинга» в Иране.

Пресс-служба СБУ обнародовала 10 января официальное сообщение, в котором говорится о том, что рейс PS752 разбился, скорее всего, в результате или попадания ракеты или террористического акта.

Баканов сегодня собирал специальную рабочую группу СБУ и заявил, что «версия о ракете зенитно-ракетного комплекса „ТОР“ привлекает сегодня наибольшее внимание общества».

В то же время, эксплуатационные характеристики этого ЗРК, по его мнению, нуждаются в таком случае в дополнительных ответах.

Речь идет о дальности полета ракеты, нюансах по управлению комплексом. Все вопросы сейчас прорабатываются, — сообщил Баканов.

Версию теракта СБУ также изучает и анализирует. Баканов призвал граждан «осторожнее относиться к распространению непроверенных данных о трагедии».

Напомним, что сегодня министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Киев анализирует видео падения самолета, которое распространяется в сети и свидетельствует о том, что «Боинг» МАУ могли случайно сбить. Украинская сторона потребует от Ирана уплаты компенсации, если выяснит, что «Боинг» сбили в результате ракетного удара.

На месте падения самолета работает 50 экспертов из украинской делегации. Специалисты пытаются реконструировать самолет, чтобы понять, что произошло. Важные части «Боинга» на месте падения еще не нашли. По предварительной информации, полученной из разговоров пилотов с диспетчерами, ситуация на борту до момента потери связи была штатной.

Киев получил доступ к самописцам «Боинга» и записям разговоров диспетчеров и пилотов, а также планирует создать международную коалицию по расследованию. В то же время Пристайко отказался рассказать о содержании материалов, которые сегодня передали Киеву послы США и Великобритании. Он сослался на то, что эта информация является секретной, поскольку получена разведкой.