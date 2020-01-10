Киев получил доступ к самописцам «Боинга» и записям разговоров диспетчеров и пилотов — Пристайкоhttps://racurs.ua/n131856-kiev-poluchil-dostup-k-samopiscam-boinga-i-zapisyam-razgovorov-dispetcherov-i-pilotov-pristayko.htmlРакурс
Правительство Украины получило доступ к самописцам «Боинга» и записям разговоров диспетчеров аэропорта Тегерана и пилотов самолета. Команда специалистов, которая находится на месте падения самолета, в ближайшее время предоставит дополнительную информацию о них.
Об этом на срочном брифинге заявил 10 января министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
В то же время министр сообщил, что не исключает ни одну из версий, в том числе о возможном сбивании самолета ракетой.
Мы как никто несем прямую ответственность за каждое слово, которое сказано в ходе расследования, — сказал Пристайко.
Сегодня вечером министр станет участником совместного телефонного разговора министров иностранных дел, во время которой планируется создать международную коалицию по расследованию.
Пристайко отказался рассказать о содержании материалов, которые сегодня передали Киеву послы США и Великобритании. Он сослался на то, что эта информация является секретной, поскольку получена разведкой.