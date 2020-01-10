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Киев получил доступ к самописцев «Боинга» и записей разговоров диспетчеров и пилотов, фото — Spotters

Киев получил доступ к самописцам «Боинга» и записям разговоров диспетчеров и пилотов — Пристайко

10 янв 2020, 18:31
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Правительство Украины получило доступ к самописцам «Боинга» и записям разговоров диспетчеров аэропорта Тегерана и пилотов самолета. Команда специалистов, которая находится на месте падения самолета, в ближайшее время предоставит дополнительную информацию о них.

Об этом на срочном брифинге заявил 10 января министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

В то же время министр сообщил, что не исключает ни одну из версий, в том числе о возможном сбивании самолета ракетой.

Мы как никто несем прямую ответственность за каждое слово, которое сказано в ходе расследования, — сказал Пристайко.

Сегодня вечером министр станет участником совместного телефонного разговора министров иностранных дел, во время которой планируется создать международную коалицию по расследованию.

Пристайко отказался рассказать о содержании материалов, которые сегодня передали Киеву послы США и Великобритании. Он сослался на то, что эта информация является секретной, поскольку получена разведкой.

Источник: Ракурс


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