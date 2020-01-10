Авиакатастрофа в Тегеране: Вашингтон передал Киеву важные данные. Фото: РИА "Новости"

https://racurs.ua/n131837-aviakatastrofa-v-tegerane-vashington-peredal-kievu-vajnye-dannye.html

Ракурс

Авиакатастрофа в Иране при участии украинского самолета компании МАУ находится в эпицентре внимания мирового сообщества. Сегодня Украина получила от США важную информацию, касающуюся расследования причин крушения лайнера, разбившегося сразу после вылета из аэропорта Тегерана.

Президент Владимир Зеленский и глава Министерства иностранных дел Вадим Пристайко получили эти данные во время встречи с американскими чиновниками, в том числе главой посольства США в Украине Кристиной Квин. Об этом глава МИД написал в Twitter.

Представители Соединенных Штатов передали украинской стороне «важные данные, которые будут обработаны нашими специалистами», отметил Пристайко.

Также на 15.00 запланирован телефонный разговор Зеленского с госсекретарем США Майком Помпео.

Сегодня утром Зеленский заявил, что версия о падении самолета МАУ в результате ракетной атаки рассматривается в качестве возможной, но пока она не является подтвержденной.

Ранее премьер-министры Канады и Великобритании Джастин Трюдо и Борис Джонсон заявили, что украинский самолет был сбил иранской ракетой «земля-воздух». Возможно, ракета попала в Boeing МАУ случайно. Аналогичные предположения вчера озвучил и президент США Дональд Трамп.

Как известно, 8 января в Иране разбился самолет «Международных авиалиний Украины», летевший из Тегерана в Киев. На борту находились 176 человек, все они погибли. Среди жертв — 11 украинцев.