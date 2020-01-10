Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Авиакатастрофа в Тегеране: Вашингтон передал Киеву важные данные. Фото: РИА "Новости"

Авиакатастрофа в Тегеране: Вашингтон передал Киеву важные данные

10 янв 2020, 14:45
999

Авиакатастрофа в Иране при участии украинского самолета компании МАУ находится в эпицентре внимания мирового сообщества. Сегодня Украина получила от США важную информацию, касающуюся расследования причин крушения лайнера, разбившегося сразу после вылета из аэропорта Тегерана.

Президент Владимир Зеленский и глава Министерства иностранных дел Вадим Пристайко получили эти данные во время встречи с американскими чиновниками, в том числе главой посольства США в Украине Кристиной Квин. Об этом глава МИД написал в Twitter.

Представители Соединенных Штатов передали украинской стороне «важные данные, которые будут обработаны нашими специалистами», отметил Пристайко.

Также на 15.00 запланирован телефонный разговор Зеленского с госсекретарем США Майком Помпео.

Авиакатастрофа в Тегеране: Вашингтон передал Киеву важные данные. Скриншот Twitter

Сегодня утром Зеленский заявил, что версия о падении самолета МАУ в результате ракетной атаки рассматривается в качестве возможной, но пока она не является подтвержденной.

Ранее премьер-министры Канады и Великобритании Джастин Трюдо и Борис Джонсон заявили, что украинский самолет был сбил иранской ракетой «земля-воздух». Возможно, ракета попала в Boeing МАУ случайно. Аналогичные предположения вчера озвучил и президент США Дональд Трамп.

Как известно, 8 января в Иране разбился самолет «Международных авиалиний Украины», летевший из Тегерана в Киев. На борту находились 176 человек, все они погибли. Среди жертв — 11 украинцев.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Падение украинского Лас-Вегаса: у Рябошапки продолжают закрывать игровые залы

В Офисе генпрокурора уверяют, что борьба с незаконным игорным бизнесом в разгаре: за последнее время закрыли еще 911 нелегальных игорных заведений по всей Украине, открыли 437 уголовных производств и провели 1,2 тыс. обысков

Новости Украины
16:12

Падение «Боинга»: иранское ТВ показало самописцы украинского самолета (ВИДЕО)

В сети появилось видео, на котором изображены самописцы, так называемый «черный ящик» с «Боинга», который упал близ Тегерана. Короткий ролик показал иранский государственный телеканал IRNN. Самописцы самолета МАУ лежат в специальном ящике

Новости мира
15:54

«Проектировали клоуны под присмотром обезьян»: скандальная переписка сотрудников Boeing о самолете 737 MAX (ФОТО)

Компания Boeing обнародовала сотни критических интернет-сообщений, касающихся новой модели самолета 737 MAX. В одном из сообщений говорилось, что дизайн воздушного судна «создали клоуны под наблюдением обезьян»

Новости мира
13:48