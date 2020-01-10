Вакарчук в Таиланде: СМИ обнародовали фото и видео с каникул нардепа / Фото: Сегодня

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Лидер партии «Голос», нардеп Святослав Вакарчук проводит новогодние каникулы на одном из пляжей Таиланда рядом с городом Пхукет.

Сначала в сети появилось фото политика, загорающего на пляже Таиланда, а впоследствии было обнародовано короткое видео, в котором якобы фигурирует Вакарчук. Об этом сообщил Телеграмм-канал «Влада Українська».

Отметим, что последнее сообщение в соцсетях Вакарчук опубликовал 8 января.

Ужасная трагедия… Искренние соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе украинского самолета в Иране, — отреагировал нардеп на авиакатастрофу самолета «Международных авиалиний Украины» в Тегеране.

Напомним, согласно графику работы второй сессии Верховной Рады на этой неделе — 6−10 января — народные избранники работают с избирателями. На понедельник у депутатов запланирован согласительный совет, а 14−17 января парламентарии будут работать в сессионном зале.