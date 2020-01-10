«А я на море»: СМИ нашли Вакарчука на отдыхе в Таиланде (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n131835-a-ya-na-more-smi-nashli-vakarchuka-na-otdyhe-v-tailande-foto-video.htmlРакурс
Лидер партии «Голос», нардеп Святослав Вакарчук проводит новогодние каникулы на одном из пляжей Таиланда рядом с городом Пхукет.
Сначала в сети появилось фото политика, загорающего на пляже Таиланда, а впоследствии было обнародовано короткое видео, в котором якобы фигурирует Вакарчук. Об этом сообщил Телеграмм-канал «Влада Українська».
Отметим, что последнее сообщение в соцсетях Вакарчук опубликовал 8 января.
Ужасная трагедия… Искренние соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе украинского самолета в Иране, — отреагировал нардеп на авиакатастрофу самолета «Международных авиалиний Украины» в Тегеране.
Напомним, согласно графику работы второй сессии Верховной Рады на этой неделе — 6−10 января — народные избранники работают с избирателями. На понедельник у депутатов запланирован согласительный совет, а 14−17 января парламентарии будут работать в сессионном зале.