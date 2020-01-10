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Авиакатастрофа самолета МАУ: в Иране назвали причину задержки вылета, фото: Википедия

Авиакатастрофа самолета МАУ: в Иране назвали причину задержки вылета

10 янв 2020, 14:15
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Авиакатастрофа самолета Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» обсуждается в мире.

Хасан Резайефар, руководитель отдела по расследованию происшествий Организации гражданской авиации Ирана, назвал причину задержки вылета. Об этом сообщает иранское агентство IRNA.

Он рассказал, что вылет авиалайнера задержали почти на час. По его словам, это произошло из-за запроса пилота по выгрузке части груза пассажиров на следующий рейс в аэропорту Украины.

Резайефар добавил, что обычно самолеты заправляют дополнительным объемом топлива в случае, если судно столкнется с непогодой в аэропорту назначения. После получения топлива в украинского самолета изменился допустимый вес. Было принято решение обеспечить возможность подъема судна, достичь допустимых значений.

Специалист добавил, что оперативная координация не является проблемой. Такие действия происходят во всех аэропортах для повышения безопасности полетов.

Напомним, украинский авиалайнер потерпел крушение 8 января вблизи аэропорта Тегерана. Некоторые специалисты, а также официальные представители стран считают, что самолет сбили иранские ПВО.


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