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Авіакатастрофа літака МАУ: в Ірані назвали причину затримки вильоту, фото: Вікіпедія

Авіакатастрофа літака МАУ: в Ірані назвали причину затримки вильоту

10 січ 2020, 14:15
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Авіакатастрофа літака Boeing 737 «Міжнародних авіаліній України» обговорюється у світі.

Хасан Резайефар, керівник відділу розслідування надзвичайних подій Організації цивільної авіації Ірану, назвав причину затримки вильоту. Про це повідомляє іранське агентство IRNA.

Він розповів, що виліт авіалайнеру затримали майже на годину. За його словами, це сталось через запит пілота щодо вивантаження частини вантажу пасажирів на наступний рейс до аеропорту України.

Резайефар додав, що зазвичай літаки заправляють додатковим обсягом палива на випадок, якщо судно зіткнеться з негодою у аеропорту призначення. Після отримання палива в українського літака змінилась допустима вага. Було прийнято рішення забезпечити можливість підйому судна, досягти допустимих значень.

Фахівець додав, що оперативна координація не є проблемою. Такі дії відбуваються у всіх аеропортах для підвищення безпеки польотів.

Нагадаємо, український авіалайнер зазнав катастрофи 8 січня поблизу аеропорту Тегерану. Деякі фахівці, а також офіційні представники країн вважають, що літак збили іранські ППО.


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