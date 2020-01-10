Антоненка залишили під вартою. Фото: Free Riff / Facebook

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Ракурс

Андрій Антоненко, ветеран АТО і музикант, якого слідство підозрює в організації вбивства журналіста Павла Шеремета влітку 2016 року в Києві, залишатиметься в СІЗО щонайменше до 8 лютого поточного року.

Апеляційний суд Києва сьогодні залишив без змін запобіжний захід підозрюваному, ухвалений судом першої інстанції. Клопотання про взяття Антоненка на поруки також було відхилено.

Антоненко сьогодні був присутній на засіданні суду. Також до зали впустили 35 вільних слухачів. Під час слухання апеляції будівлю суду охороняли загони нацгвардійців.

Прокуратура далі продовжує повторювати про «важливі докази». Також прокурор заявив, що Антоненко «міг кульгати в день вбивства». Тобто, жодних прямих доказів, крім вигадок написаних на коліні досі не знайшлося, — написав у Фейсбук юрист Андрій Смолій.

Він також нагадав, що зріст Антоненка та особи з відео не співпадають.

Прокуратура фактично приховує експертизу щодо зросту вбивці на відео, адже скоріш за все він є абсолютно інший ніж у військового… Просто в країні лише наростає ручне «правосуддя», поки вищі чиновники відпочивають по морях та океанах, — резюмував Смолій.

Антоненко є одним із п’яти підозрюваних в причетності до вбивства Шеремета. У справі фігурують волонтери і медики, у тому числі дитячий хірург Юлія Кузьменко, яка також перебуває під вартою.

8 січня Апеляційний суд Києва відмовився відпустити з-під цілодобового домашнього арешту одну з підозрюваних у справі Яну Дугарь.