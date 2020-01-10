Вбивство Шеремета: оточений силовиками суд розглядає апеляцію Антоненка

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Ракурс

Апеляційний суд Києва сьогодні розглядає скаргу на арешт ветерана АТО, музиканта Андрія Антоненка, котрий є підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета, яке сталося влітку 2016 року в середмісті столиці.

Два дні тому розгляд апеляції не відбувся, бо Антоненка не доставили із СІЗО до зали суду.

Сьогодні підозрюваний присутній на засіданні. При цьому до судової зали впустили лише 35 вільних слухачів, не показавши ухвали, якою було обмежено кількість присутніх.

З самого ранку будівля Апеляційного суду оточена загонами нацгвардійців. Журналісти зазначають, що на їхніх шоломах відсутні номери.

Антоненка затримали 12 грудня, оголосивши йому підозру в організації вбивства Шеремета. Разом із ним у справі в статусі підозрюваних фігурують ще четверо осіб, серед яких є волонтери і медики, зокрема, дитячий хірург «Охматдиту» Юлія Кузьменко. Наразі вона також перебуває в СІЗО.

8 січня суд залишив під цілодобовим домашнім арештом у Києві одну з підозрюваних у справі про вбивство журналіста Яну Дугарь.