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Убийство Шеремета: оцепленный силовиками суд рассматривает апелляцию Антоненко

Убийство Шеремета: оцепленный силовиками суд рассматривает апелляцию Антоненко (ФОТО, ТРАНСЛЯЦИЯ)

10 янв 2020, 12:04
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Апелляционный суд Киева сегодня рассматривает жалобу на арест ветерана АТО, музыканта Андрея Антоненко, который является подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета, произошедшем летом 2016 года в центре столицы.

Два дня назад рассмотрение апелляции не состоялся, потому что Антоненко не доставили из СИЗО в зал суда.

Сегодня подозреваемый присутствует на заседании. При этом в зал пустили только 35 свободных слушателей, не предъявив постановления, которым было ограничено количество присутствующих.

Убийство Шеремета: оцепленный силовиками суд рассматривает апелляцию Антоненко. Фото: Free Riff / Facebook

С самого утра здание Апелляционного суда оцепили отряды нацгвардейцев. Журналисты отмечают, что на их шлемах отсутствуют номера.

Убийство Шеремета: оцепленный силовиками суд рассматривает апелляцию Антоненко. Фото: Free Riff / Facebook

Убийство Шеремета: оцепленный силовиками суд рассматривает апелляцию Антоненко. Фото: Free Riff / Facebook

Убийство Шеремета: оцепленный силовиками суд рассматривает апелляцию Антоненко. Фото: Free Riff / Facebook

Антоненко задержали 12 декабря, объявив ему подозрение в организации убийства Шеремета. Вместе с ним по делу в статусе подозреваемых проходят еще четыре человека, среди которых волонтеры и медики, в частности, детский хирург «Охматдета» Юлия Кузьменко. Сейчас она также находится в СИЗО.

8 января суд оставил под круглосуточным домашним арестом в Киеве одну из подозреваемых по делу об убийстве журналиста Яну Дугарь.

Источник: Ракурс


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