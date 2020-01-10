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Вулкан Попокатепетль. Фото: Twitter

Началось извержение самого активного вулкана Мексики (ФОТО, ВИДЕО)

10 янв 2020, 11:37
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Извержение самого активного вулкана Мексики началось 9 января. Вулкан Попокатепетль, который расположен в 50 км от столицы страны — города Мехико, проснулся и выбросил столб вулканического пепла и газов высотой три км.

О начале извержения сообщил Национальный центр по предотвращению стихийных бедствий Мексики Cenapred.

Вулкан Попокатепетль. Фото: Twitter

Вулканические выбросы рассеиваются на юго-восток. В радиусе 900 м наблюдаются раскаленные обломки.

Вулкан Попокатепетль. Фото: Twitter

Власти Мексики просят людей держаться от вулкана на расстоянии.

Вулкан Попокатепетль. Фото: Twitter

Вулкан Попокатепетль является второй по величине горой Мексики, его высота составляет 5426 метров. Название Попокатепетль переводится, как «дымящийся холм».


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