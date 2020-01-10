Вулкан Попокатепетль. Фото: Twitter

https://racurs.ua/n131821-nachalos-izverjenie-samogo-aktivnogo-vulkana-meksiki-foto-video.html

Ракурс

Извержение самого активного вулкана Мексики началось 9 января. Вулкан Попокатепетль, который расположен в 50 км от столицы страны — города Мехико, проснулся и выбросил столб вулканического пепла и газов высотой три км.

О начале извержения сообщил Национальный центр по предотвращению стихийных бедствий Мексики Cenapred.

Вулканические выбросы рассеиваются на юго-восток. В радиусе 900 м наблюдаются раскаленные обломки.

Власти Мексики просят людей держаться от вулкана на расстоянии.

Вулкан Попокатепетль является второй по величине горой Мексики, его высота составляет 5426 метров. Название Попокатепетль переводится, как «дымящийся холм».