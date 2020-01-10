Вулкан Попокатепетль. Фото: Twitter

https://racurs.ua/ua/n131821-pochalosya-vyverjennya-nayaktyvnishogo-vulkana-meksyky-foto-video.html

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Виверження найактивнішого вулкана Мексики почалося 9 січня. Вулкан Попокатепетль, який розташований в 50 км від столиці країни — міста Мехіко, прокинувся і викинув стовп вулканічного попелу та газів висотою три км.

Про початок виверження повідомив Національний центр по запобіганню стихійних лих Мексики Cenapred.

Вулканічні викиди розсіюються на південний схід. У радіусі 900 м спостерігаються розпечені уламки.

Влада Мексики просить людей триматися від вулкана на відстані.

Вулкан Попокатепетль є другою за величиною горою Мексики, його висота становить 5426 метрів. Назва Попокатепетль перекладається, як «гора, що димить».