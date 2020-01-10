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Вулкан Попокатепетль. Фото: Twitter

Почалося виверження найактивнішого вулкана Мексики (ФОТО, ВІДЕО)

10 січ 2020, 11:37
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Виверження найактивнішого вулкана Мексики почалося 9 січня. Вулкан Попокатепетль, який розташований в 50 км від столиці країни — міста Мехіко, прокинувся і викинув стовп вулканічного попелу та газів висотою три км.

Про початок виверження повідомив Національний центр по запобіганню стихійних лих Мексики Cenapred.

Вулкан Попокатепетль. Фото: Twitter

Вулканічні викиди розсіюються на південний схід. У радіусі 900 м спостерігаються розпечені уламки.

Вулкан Попокатепетль. Фото: Twitter

Влада Мексики просить людей триматися від вулкана на відстані.

Вулкан Попокатепетль. Фото: Twitter

Вулкан Попокатепетль є другою за величиною горою Мексики, його висота становить 5426 метрів. Назва Попокатепетль перекладається, як «гора, що димить».


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