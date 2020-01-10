Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Авіакатастрофа літака МАУ. Фото: Kokshetau.asia

Падіння літака МАУ: Іран розкриє «чорні ящики» у п’ятницю або передасть самописці іншим країнам

10 січ 2020, 13:56
999

Іран збирається сьогодні оцінити стан «чорних ящиків» літака МАУ, який зазнав катастрофи поблизу Тегерана. Якщо іранські фахівці виявлять критичні пошкодження бортових самописців, які завадять проаналізуватиінформацію, то «чорні ящики» будуть передані іншим країнам для розшифровки.

Про це повідомляє іранське інформаційне агентство IRNA.

Керівник відділу розслідування надзвичайних ситуацій Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резайефар повідомив, що зараз бортові самописці літака МАУ діагностуються в лабораторії тегеранського аеропорту «Мехрабад».

Резайефар стверджує, що українська сторона дала згоду на проведення аналізу стану самописців.

Якщо ж Ірану не вдасться розшифрувати інформацію «чорних ящиків», бортові самописці будуть передані для розшифровки до Росії, Франції, Канади або України.

Саме ці країни висловили готовність розшифрувати записи «чорних ящиків». Чиновник додав, що Іран докладе максимум зусиль, щоб самостійно розшифрувати інформацію із самописців.

За словами Резайефара, Іран володіє технічними можливостями для розшифровки інформації «чорних ящиків». Але якщо іранські фахівці запідозрять, що дані можуть бути втрачені, то бортові самописці будуть передані в одну з обговорених країн.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Охоронця уламків зі збитого рейсу MH-17 затримали на Донеччині (ФОТО)

Бойовика-охоронця уламків зі збитого над Донеччиною у 2014 році рейсу MH-17 затримали прикордонники. Його вирахували за фотографіями із соцмереж. На одній з них він у військовій формі зі зброєю сфотографувався на фоні уламків збитого літака

Новини України
16:29

Занепад українського Лас-Вегаса: в Рябошапки продовжують закривати ігрові зали

В Офісі генпрокурора запевняють, що боротьба з незаконним гральним бізнесом у розпалі: за останній час закрили ще 911 нелегальних гральних закладів по всій Україні, відкрили 437 кримінальних проваджень і провели 1,2 тис. обшуків

Новини України
16:12

Падіння літака МАУ: Іран розкриє «чорні ящики» у п’ятницю або передасть самописці іншим країнам

Сьогодні Іран оцінить стан «чорних ящиків» літака МАУ, який розбився поблизу Тегерана. Якщо будуть виявлені критичні пошкодження бортових самописців, то для розшифровки інформації вони будуть передані іншим країнам

Світові новини
13:56