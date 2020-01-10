Падіння літака МАУ: Іран розкриє «чорні ящики» у п’ятницю або передасть самописці іншим країнам

Авіакатастрофа літака МАУ. Фото: Kokshetau.asia

https://racurs.ua/ua/n131832-padinnya-litaka-mau-iran-rozkryie-chorni-yaschyky-u-p-yatnycu-abo-peredast-samopysci-inshym.html

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Іран збирається сьогодні оцінити стан «чорних ящиків» літака МАУ, який зазнав катастрофи поблизу Тегерана. Якщо іранські фахівці виявлять критичні пошкодження бортових самописців, які завадять проаналізуватиінформацію, то «чорні ящики» будуть передані іншим країнам для розшифровки.

Про це повідомляє іранське інформаційне агентство IRNA.

Керівник відділу розслідування надзвичайних ситуацій Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резайефар повідомив, що зараз бортові самописці літака МАУ діагностуються в лабораторії тегеранського аеропорту «Мехрабад».

Резайефар стверджує, що українська сторона дала згоду на проведення аналізу стану самописців.

Якщо ж Ірану не вдасться розшифрувати інформацію «чорних ящиків», бортові самописці будуть передані для розшифровки до Росії, Франції, Канади або України.

Саме ці країни висловили готовність розшифрувати записи «чорних ящиків». Чиновник додав, що Іран докладе максимум зусиль, щоб самостійно розшифрувати інформацію із самописців.

За словами Резайефара, Іран володіє технічними можливостями для розшифровки інформації «чорних ящиків». Але якщо іранські фахівці запідозрять, що дані можуть бути втрачені, то бортові самописці будуть передані в одну з обговорених країн.