Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Авиакатастрофа самолета МАУ. Фото: Kokshetau.asia

Падение самолета МАУ: Иран вскроет «черные ящики» в пятницу или передаст самописцы другим странам

10 янв 2020, 13:56
999

Иран собирается сегодня оценить состояние «черных ящиков» самолета МАУ, потерпевшего крушение под Тегераном. Если иранские специалисты обнаружат критические повреждения бортовых самописцев, которые помешают считать информацию, то «черные ящики» будут переданы другим странам для расшифровки.

Об этом сообщает иранское информационное агентство IRNA.

Руководитель отдела расследования чрезвычайных ситуаций Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар сообщил, что в настоящее время бортовые самописцы самолета МАУ диагностируются в лаборатории тегеранского аэропорта «Мехрабад».

Резайефар утверждает, что украинская сторона дала согласие на проведение анализа состояния самописцев.

Если же Ирану не удастся расшифровать информацию «черных ящиков», бортовые самописцы будут переданы для расшифровки в Россию, Францию, Канаду или Украину.

Именно эти страны выразили готовность расшифровать записи «черных ящиков». Чиновник добавил, что Иран приложит максимум усилий, чтобы самостоятельно извлечь информацию из самописцев.

По словам Резайефара, Иран обладает техническими возможностями для расшифровки информации «черных ящиков». Но если иранские специалисты заподозрят, что данные могут быть утеряны, то бортовые самописцы будут переданы в одну из оговоренных стран.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Падение самолета МАУ: Иран вскроет «черные ящики» в пятницу или передаст самописцы другим странам

Сегодня Иран оценит состояние «черных ящиков» упавшего самолета МАУ. Если будут обнаружены критические повреждения бортовых самописцев, то для расшифровки информации они будут переданы другим странам

Новости мира
13:56

«Проектировали клоуны под присмотром обезьян»: скандальная переписка сотрудников Boeing о самолете 737 MAX (ФОТО)

Компания Boeing обнародовала сотни критических интернет-сообщений, касающихся новой модели самолета 737 MAX. В одном из сообщений говорилось, что дизайн воздушного судна «создали клоуны под наблюдением обезьян»

Новости мира
13:48