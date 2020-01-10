Падение самолета МАУ: Иран вскроет «черные ящики» в пятницу или передаст самописцы другим странам

Авиакатастрофа самолета МАУ. Фото: Kokshetau.asia

https://racurs.ua/n131832-padenie-samoleta-mau-iran-vskroet-chernye-yaschiki-v-pyatnicu-ili-peredast-samopiscy-drugim.html

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Иран собирается сегодня оценить состояние «черных ящиков» самолета МАУ, потерпевшего крушение под Тегераном. Если иранские специалисты обнаружат критические повреждения бортовых самописцев, которые помешают считать информацию, то «черные ящики» будут переданы другим странам для расшифровки.

Об этом сообщает иранское информационное агентство IRNA.

Руководитель отдела расследования чрезвычайных ситуаций Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар сообщил, что в настоящее время бортовые самописцы самолета МАУ диагностируются в лаборатории тегеранского аэропорта «Мехрабад».

Резайефар утверждает, что украинская сторона дала согласие на проведение анализа состояния самописцев.

Если же Ирану не удастся расшифровать информацию «черных ящиков», бортовые самописцы будут переданы для расшифровки в Россию, Францию, Канаду или Украину.

Именно эти страны выразили готовность расшифровать записи «черных ящиков». Чиновник добавил, что Иран приложит максимум усилий, чтобы самостоятельно извлечь информацию из самописцев.

По словам Резайефара, Иран обладает техническими возможностями для расшифровки информации «черных ящиков». Но если иранские специалисты заподозрят, что данные могут быть утеряны, то бортовые самописцы будут переданы в одну из оговоренных стран.