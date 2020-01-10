Скандал с Boeing 737 MAX: обнародована переписка сотрудников компании / Фото: avianews.com

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Компания Boeing по требованию Конгресса США обнародовала сотни интернет-сообщений с элементами критики и высмеивания, касающихся новой модели самолета 737 MAX. Обнародование этой переписки является продолжением скандала вокруг американской аэрокосмической и оборонной корпорации, возникшего после авиакатастрофы самолета Boeing 737 MAX в Эфиопии, которая случилась всего спустя полгода после аналогичного инцидента с участием этой же модели воздушного судна в Индонезии. Тогда погибло почти 350 человек, пишет Reuters.

В прошлом году в США началось расследование инцидента, а ряд авиакомпаний решили пока не использовать самолеты этого семейства. Впоследствии стало известно, что авиакатастрофа возникла из-за проблем с системой управления полетом в модели 737 MAX. В 2019 году компания приостановила производство этих самолетов, которых уже накопилось около 400.

Сейчас в США обнародовали переписку сотрудников американской корпорации, которые в своих сообщениях не только критиковали модель 737 MAX и сам процесс расследования авиакатастроф с участием этого самолета Boeing, но и проявляли пренебрежение к Федеральному управлению гражданской авиации США и авиарегуляторам других стран.

Этот самолет разработали клоуны под руководством обезьян, — писал один пилот компании своему коллеге в 2016 году.

Сотрудники Boeing также говорили о том, как избежать проверок со стороны регулятора. В феврале 2018 года, за восемь месяцев до первой аварии, один работник в переписке спросил другого: «Вы бы посадили свою семью на тренировочный полет самолета MAX? — Я бы не стал». Другой работник также отвечает отрицанием.

Мы поставили себя в затруднительное положение, выбрав поставщика с самой низкой стоимостью и, когда подписались на нереальные графики, — сказал анонимный сотрудник компании в июне 2018 года.

В этом же электронном письме он также написал: «Я не знаю, как это исправить… это уже система… Дело в том, что мы имеем команду высшего руководства, которая мало разбирается в бизнесе и несмотря на это ведет нас к определенным целям».

Также в феврале 2017 года сотрудник компании заявил, что Федеральное управление гражданской авиации США не является тщательным и требовательным.

Мне еще не простили боги за прошлогоднее прикрытие, — пишет сотрудник Boeing в сообщении, датированном маем 2018 года, — Не могу сделать это еще раз.