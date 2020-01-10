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Ракурс
Рябошапке повысили зарплату: теперь он будет получать больше 90 тыс. грн. Фото: slovech.co

Рябошапке повысили зарплату: теперь он будет получать больше 90 тыс. грн

10 янв 2020, 13:45
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Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка будет получать зарплату в 2,5 раза выше, чем раньше. Его должностной оклад повышен до 93 тыс. 648 грн. Ранее он получал 37 тыс. грн.

Также повышен оклад для заместителей генпрокурора. Как отмечается в постановлении Кабинета министров № 1155 от 11 декабря, оклад первого заместителя генпрокурора составляет 89 тыс. 326 грн, а заместителя Рябошапки — 86 тыс. 445 грн.

Начальник департамента будет получать 40 тыс. 341 грн, его первый зам и заместитель — 39 тыс. 188 грн и 38 тыс. 612 грн соответственно.

Также, согласно постановлению, руководители органов прокуратуры могут устанавливать надбавку подчиненным за интенсивность труда в размере 100%. Но, если будет зафиксировано нарушение трудовой дисциплины или несвоевременное выполнение обязанностей, работника могут лишить надбавки.

Кроме того, постановлением предусматривается выплата ежемесячных надбавок за выслугу лет:

  • более года — в размере 10%;
  • более трех лет — 15%;
  • более пяти лет — 18%;
  • свыше 10 лет — 20%;
  • свыше 15 лет — 25%;
  • свыше 20 лет — 30%;
  • свыше 25 лет — 40%;
  • более 30 лет — 45%;
  • свыше 35 лет — 50%.

Напомним, ранее министр юстиции Денис Малюська жаловался на низкую зарплату. В частности, он назвал недостаточной выплату в размере 29 тыс. грн с учетом надбавок, добавив, что его устроит 80 тыс. грн в месяц. Такая сумма, по словам чиновника, позволит «выживать» его семьи.

Источник: Ракурс


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