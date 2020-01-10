Рябошапке повысили зарплату: теперь он будет получать больше 90 тыс. грнhttps://racurs.ua/n131830-ryaboshapke-povysili-zarplatu-teper-on-budet-poluchat-bolshe-90-tys-grn.htmlРакурс
Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка будет получать зарплату в 2,5 раза выше, чем раньше. Его должностной оклад повышен до 93 тыс. 648 грн. Ранее он получал 37 тыс. грн.
Также повышен оклад для заместителей генпрокурора. Как отмечается в постановлении Кабинета министров № 1155 от 11 декабря, оклад первого заместителя генпрокурора составляет 89 тыс. 326 грн, а заместителя Рябошапки — 86 тыс. 445 грн.
Начальник департамента будет получать 40 тыс. 341 грн, его первый зам и заместитель — 39 тыс. 188 грн и 38 тыс. 612 грн соответственно.
Также, согласно постановлению, руководители органов прокуратуры могут устанавливать надбавку подчиненным за интенсивность труда в размере 100%. Но, если будет зафиксировано нарушение трудовой дисциплины или несвоевременное выполнение обязанностей, работника могут лишить надбавки.
Кроме того, постановлением предусматривается выплата ежемесячных надбавок за выслугу лет:
- более года — в размере 10%;
- более трех лет — 15%;
- более пяти лет — 18%;
- свыше 10 лет — 20%;
- свыше 15 лет — 25%;
- свыше 20 лет — 30%;
- свыше 25 лет — 40%;
- более 30 лет — 45%;
- свыше 35 лет — 50%.
Напомним, ранее министр юстиции Денис Малюська жаловался на низкую зарплату. В частности, он назвал недостаточной выплату в размере 29 тыс. грн с учетом надбавок, добавив, что его устроит 80 тыс. грн в месяц. Такая сумма, по словам чиновника, позволит «выживать» его семьи.