Место падения Boeing не охраняется - американская журналистка, фото: Википедия

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Ракурс

Место падения самолета Boeing 737 не охраняется сотрудниками силовых структур Ирана.

Следователи не занимаются поиском доказательств и не работают на территории, где произошла трагедия. Об этом в Twitter сообщила Элизабет Палмер, корреспондент CBS News.

На месте падения самолета «Международных авиалиний Украины» нет ограничительной ленты. Мусорщики разбирают брошенные обломки.

По словам местных жителей, практически все части самолета изъяли еще вчера, — заявила Палмер.

Журналисты считают, что это признак некомпетентности иранских правоохранителей. Отсутствие заинтересованности властей Ирана в соблюдении необходимых процедур свидетельствует о подтверждении версии о ракетной атаке ПВО страны. С этим утверждением согласен руководитель канадского правительства Джастин Трюдо, который ссылается на данные разведки своего государства.

Напомним, украинский авиалайнер потерпел крушение в Иране 8 января. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Авиалайнер выполнял рейс PS752 по маршруту «Тегеран — Киев». Среди погибших — 11 граждан Украины, 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Великобритании и трое граждан Германии.