Меньше политики: пользователи Facebook и Instagram смогут фильтровать политическую рекламу. Фото: AP

https://racurs.ua/n131828-menshe-politiki-polzovateli-facebook-i-instagram-smogut-filtrovat-politicheskuu-reklamu.html

Ракурс

Социальные сети Facebook (Фейсбук) и Instagram (Инстаграм) предоставят своим пользователям возможность выбирать, сколько политической рекламы будет отображаться в их лентах. Новый инструмент компания Facebook планирует запустить летом.

Новая функция станет доступна пользователям перед выборами в Соединенных Штатах Америки, которые состоятся осенью 2020 года, сказано в сообщении компании.

Речь идет о рекламе политических кандидатов и социальных проблем. Однако, отмечают в компании, новая функция будет распространяться и на других рекламодателей.

Люди всегда могли скрыть все объявления от конкретного рекламодателя в своих рекламных предпочтениях или непосредственно в объявлении. Но теперь у них будет возможность не видеть объявления, основанные на настраиваемой аудитории рекламодателя из списка, либо они смогут просматривать объявления, если рекламодатель использовал список, чтобы исключить их из списка, — отметили в компании.

Напомним, ранее компания Google сообщила, что выпустит приложение, которое будет показывать скрытые лайки в Instagram.