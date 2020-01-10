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Ракурс
Меньше политики: пользователи Facebook и Instagram смогут фильтровать политическую рекламу. Фото: AP

Меньше политики: пользователи Facebook и Instagram смогут фильтровать политическую рекламу

10 янв 2020, 13:26
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Социальные сети Facebook (Фейсбук) и Instagram (Инстаграм) предоставят своим пользователям возможность выбирать, сколько политической рекламы будет отображаться в их лентах. Новый инструмент компания Facebook планирует запустить летом.

Новая функция станет доступна пользователям перед выборами в Соединенных Штатах Америки, которые состоятся осенью 2020 года, сказано в сообщении компании.

Речь идет о рекламе политических кандидатов и социальных проблем. Однако, отмечают в компании, новая функция будет распространяться и на других рекламодателей.

Люди всегда могли скрыть все объявления от конкретного рекламодателя в своих рекламных предпочтениях или непосредственно в объявлении. Но теперь у них будет возможность не видеть объявления, основанные на настраиваемой аудитории рекламодателя из списка, либо они смогут просматривать объявления, если рекламодатель использовал список, чтобы исключить их из списка, — отметили в компании.

Напомним, ранее компания Google сообщила, что выпустит приложение, которое будет показывать скрытые лайки в Instagram.

Источник: Ракурс


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