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Ракурс
Менше політики: користувачі Facebook та Instagram зможуть фільтрувати політичну рекламу. Фото: AP

Менше політики: користувачі Facebook та Instagram зможуть фільтрувати політичну рекламу

10 січ 2020, 13:26
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Соціальні мережі Facebook (Фейсбук) та Instagram (Інстаграм) нададуть своїм користувачам можливість обирати, скільки політичної реклами відображатиметься в їхніх стрічках. Новий інструмент компанія Facebook планує запустити влітку.

Нова функція стане доступна користувачам перед виборами у Сполучених Штатах Америки, які відбудуться восени 2020 року, повідомляється на сайті компанії.

Йдеться про рекламу політичних кандидатів і соціальних проблем. Однак, зазначають у компанії, нову функцію можна буде використовувати і для решти рекламодавців.

Люди завжди могли приховати всі оголошення від конкретного рекламодавця в своїх рекламних налаштуваннях або безпосередньо в оголошенні. Але тепер вони матимуть змогу не бачити оголошення, засновані на аудиторії рекламодавця, що налаштовується зі списку, або зможуть переглядати оголошення, якщо рекламодавець використовував список, аби виключити їх зі списку, — зазначили у компанії.

Нагадаємо, раніше компанія Google повідомила, що випустить застосунок, який показуватиме приховані лайки в Instagram.

Джерело: Ракурс


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