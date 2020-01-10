Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Авіакатастрофа літака МАУ. Фото: 24 Канал

Авіакатастрофа літака МАУ: розслідування може зайняти два роки — іранський чиновник

10 січ 2020, 13:13
999

Авіакатастрофа літака МАУ під Тегераном може розслідуватися близько двох років. Такі терміни закінчення розслідування трагедії озвучив офіційний представник Ірану.

Іранський чиновник заявив, що лише розшифровка «чорних скриньок» може зайняти до двох місяців, пише Reuters.

Чиновник також заявив про готовність Ірану розшифрувати записи «чорних скриньок». За потреби, бортові самописці можуть бути відправлені до Росії, Франції, України або Канади, так як саме з цими країнами Іран уклав угоду.

Як відомо, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що літак МАУ в Ірані збила ракета. Слова свого канадського колеги підтвердив і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який вважає, що літак був збитий ненавмисно. Свої сумніви відносно того, що літак розбився у результаті механічної несправності, висловив і президент США Дональд Трамп.

Як раніше писав «Ракурс», глава управління цивільної авіації Ірану Алі Абедзадех назвав версію про ракетний обстріл літака МАУ безпідставною.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини

Авіакатастрофа в Ірані: Австралія має такі ж дані, як США, Канада і Велика Британія — Моррісон

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що австралійська сторона володіє інформацією про ракетний обстріл українського літака МАУ в небі над Іраном

Світові новини
12:32

Зеленський: Версія про ракетний обстріл літака МАУ не виключається, але потрібні докази

Президент України Володимир Зеленський сьогодні відреагував на появу версії про можливий ракетний обстріл літака МАУ в Ірані, яка вчора ввечері була озвучена прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо

Новини України
10:13