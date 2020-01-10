Авіакатастрофа літака МАУ. Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/ua/n131827-aviakatastrofa-litaka-mau-rozsliduvannya-moje-zaynyaty-dva-roky-iranskyy-chynovnyk.html

Ракурс

Авіакатастрофа літака МАУ під Тегераном може розслідуватися близько двох років. Такі терміни закінчення розслідування трагедії озвучив офіційний представник Ірану.

Іранський чиновник заявив, що лише розшифровка «чорних скриньок» може зайняти до двох місяців, пише Reuters.

Чиновник також заявив про готовність Ірану розшифрувати записи «чорних скриньок». За потреби, бортові самописці можуть бути відправлені до Росії, Франції, України або Канади, так як саме з цими країнами Іран уклав угоду.

Як відомо, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що літак МАУ в Ірані збила ракета. Слова свого канадського колеги підтвердив і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який вважає, що літак був збитий ненавмисно. Свої сумніви відносно того, що літак розбився у результаті механічної несправності, висловив і президент США Дональд Трамп.

Як раніше писав «Ракурс», глава управління цивільної авіації Ірану Алі Абедзадех назвав версію про ракетний обстріл літака МАУ безпідставною.