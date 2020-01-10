Падіння літака МАУ. Фото: Кореспондент

https://racurs.ua/ua/n131813-versiya-pro-te-scho-litak-mau-zbytyy-raketou-nespromojna-glava-upravlinnya-cyvilnoyi-aviaciyi.html

Ракурс

Літак МАУ збитий ракетою. Таку версію вчора озвучив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Однак, на думку голови управління цивільної авіації Ірану Алі Абедзадеха, подібна версія є неспроможною.

Абедзадех назвав таку версію «нелогічними чутками», пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на телеканал «Прес-ТВ».

Іранський чиновник заявив, що з наукової точки зору літак не міг бути збитий ракетою. Про це свідчить положення літака під час падіння, а також той факт, що пілот робив спроби повернутися до аеропорту. Це доводить, що літак не вибухнув у повітрі, отже, версію «про ракету» можна виключити.

На думку Абедзадеха, причиною катастрофи могла стати пожежа, яка призвела до загоряння двигунів.

Як раніше писав «Ракурс», у мережі з’явилося непідтверджене відео, на якому показаний можливий удар ракети по українському літаку МАУ в Ірані.