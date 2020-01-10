Падение самолета МАУ. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/n131813-versiya-o-tom-chto-samolet-mau-sbit-raketoy-nesostoyatelna-glava-upravleniya-grajdanskoy.html

Ракурс

Самолет МАУ сбит ракетой. Такую версию вчера озвучил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Однако, по мнению главы управления гражданской авиации Ирана Али Абедзадеха, подобная версия является несостоятельной.

Абедзадех назвал такую версию «нелогичными слухами», пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на телеканал «Пресс-ТВ».

Иранский чиновник заявил, что с научной точки зрения самолет не мог быть сбит ракетой. Об этом свидетельствует положение самолета во время падения, а также тот факт, что пилот делал попытки возвратиться в аэропорт. Это доказывает, что самолет не взорвался в воздухе, следовательно, версию «о ракете» можно исключить.

По мнению Абедзадеха, причиной катастрофы мог стать пожар, который привел к возгоранию двигателей.

Как ранее писал «Ракурс», в сети появилось неподтвержденное видео, на котором показан возможный удар ракеты по украинскому самолету МАУ в Иране.