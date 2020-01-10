Авиакатастрофа самолета в Иране: США присоединятся к расследованию, фото: pixnio

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Ракурс

Авиакатастрофа самолета Boeing 737 в Иране будет расследоваться американскими экспертами.

Национальное управление по безопасности транспорта Соединенных Штатов Америки (NTSB) получило соответствующее приглашение от Ирана. Об этом сообщает Reuters.

В ведомстве подтвердили, что планируют проанализировать все обстоятельства трагедии. Тегеран официально сообщил в Центр оперативного реагирования о катастрофе украинского самолета на своей территории.

NTSB назначил аккредитованного представителя для расследования катастрофы, — говорится в сообщении.

Фахат Парвареш, представитель Ирана в Международной организации гражданской авиации при ООН, рассказал, что Канада также отправит специалиста. Им готовы предоставить визы.

США принимают участие в расследовании, поскольку Boeing 737−800NG спроектировали американские инженеры. Авиалайнер построили в Соединенных Штатах. Юридический представитель компании Boeing планирует участвовать в расследовании авиакатастрофы.

Ранее американские СМИ сообщили, что самолет «Международных авиалиний Украины» сбили двумя ракетами российского производства. Авиалайнер упал вблизи Тегерана 8 января. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.