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Авіакатастрофа літака в Ірані: США приєднаються до розслідування, фото: pixnio

Авіакатастрофа літака в Ірані: США приєднаються до розслідування

10 січ 2020, 09:10
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Авіакатастрофа літака Boeing 737 в Ірані розслідуватиметься американськими експертами.

Національне управління з безпеки транспорту Сполучених Штатів Америки (NTSB) отримало відповідне запрошення від Ірану. Про це повідомляє Reuters.

У відомстві підтвердили, що планують проаналізувати усі обставини трагедії. Тегеран офіційно повідомив в Центр оперативного реагування про катастрофу українського літака на своїй території.

NTSB призначив акредитованого представника для розслідування катастрофи, — йдеться в повідомлені.

Фахат Парвареш, представник Ірану в Міжнародній організації цивільної авіації при ООН, розповів, що Канада також відправить фахівця. Їм готові надати візи.

США беруть участь у розслідуванні, оскільки Boeing 737−800NG спроектували американські інженери. Авіалайнер також збудували у Сполучених Штатах. Юридичний представник компанії Boeing братиме участь у розслідуванні авіакатастрофи.

Раніше американські ЗМІ повідомили, що літак «Міжнародних авіаліній України» збили двома ракетами російського виробництва. Авіалайнер впав поблизу Тегерану 8 січня. На борту перебувало 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, усі вони загинули.


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