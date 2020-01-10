Дві ракети російського виробництва потрапили у літак МАУ – ЗМІ, фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n131810-dvi-rakety-rosiyskogo-vyrobnyctva-potrapyly-u-litak-mau-zmi.html

Ракурс

Авіакатастрофа літака Boeing 737 в Ірані могла статись через ракетну атаку.

Літак збили двома ракетами класу «земля-повітря» російського виробництва. Про це повідомляє CNN.

Один з високопоставлених чиновників розповів журналістам, що розвідка має дані про напад на авіалайнер. Американські спецслужби нібито повідомили про фіксацію запуску ракет іранськими військовими. Офіційні представники Ірану цю інформацію не коментували.

Версію про збиття літака підрозділами ППО Ірану підтвердив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Він заявив, що декілька джерел вказують на те, що український літак був випадково збитий ракетою.

Під час телефонної розмови президент Ірану Хасан Рухані запевнив президента України Володимира Зеленського, що Тегеран зробить усе можливе для допуску українських слідчих до місця катастрофи. Створена спеціальна комісія, яка розслідуватиме обставини падіння авіасудна.

Нагадаємо, літак «Міжнародних авіаліній України» впав поблизу Тегерану 8 січня. На борту авіалайнера перебувало 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, усі вони загинули. Серед них — громадян України, Канади, Ірану, Німеччини, Швеції, Великої Британії та Афганістану.