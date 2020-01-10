Две ракеты российского производства попали в самолет МАУ - СМИ, фото: Википедия

https://racurs.ua/n131810-dve-rakety-rossiyskogo-proizvodstva-popali-v-samolet-mau-smi.html

Ракурс

Авиакатастрофа самолета Boeing 737 в Иране могла произойти из-за ракетной атаки.

Самолет сбили двумя ракетами класса «земля-воздух» российского производства. Об этом сообщает CNN.

Один из высокопоставленных чиновников рассказал журналистам, что разведка располагает данными о нападении на авиалайнер. Американские спецслужбы якобы сообщили о фиксации запуска ракет иранскими военными. Официальные представители Ирана эту информацию не комментировали.

Версию об атаке подразделениями ПВО Ирана подтвердил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он заявил, что несколько источников указывают на то, что украинский самолет был случайно сбит ракетой.

Во время телефонного разговора президент Ирана Рухани заверил президента Украины Владимира Зеленского, что Тегеран сделает все возможное для допуска украинских следователей к месту катастрофы. Создана специальная комиссия, которая будет расследовать обстоятельства падения авиасудна.

Напомним, самолет «Международных авиалиний Украины» упал вблизи Тегерана 8 января. На борту авиалайнера находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Среди них — граждане Украины, Канады, Ирана, Германии, Швеции, Великобритании и Афганистана.