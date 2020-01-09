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Падение "Боинга": у родственников погибших в авиакатастрофе в Иране взяли образцы ДНК, фото — Офис президента

У родственников погибших в авиакатастрофе в Иране взяли образцы ДНК

9 янв 2020, 22:51
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У родственников погибших в авиакатастрофе в Иране граждан Украины взяли образцы ДНК. Эксперты Министерства внутренних дел Украины 9 января собрали образцы для идентификации тел.

Образцы обработают в течение суток, а ДНК-формулу направят в электронном виде в Тегеран для идентификации тел, — сообщила пресс-служба Национальной полиции.

В Офисе генерального прокурора Украины, которое осуществляет процессуальное руководство в деле по факту авиакатастрофы, провели допрос родственников жертв авиакатастрофы.

Офис генерального прокурора принимает меры по организации репатриации тел погибших в Украину и установлению обстоятельств авиакатастрофы, — говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Сегодня с родственниками украинцев, погибших в крушении под Тегераном, встретился президент Украины.

Напомним, что пассажирский самолет Boeing 737—800, авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран—Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших — 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, десять — Швеции, четыре — Афганистана, по три — ФРГ и Великобритании.

Офис генерального прокурора начал досудебное расследование авиакатастрофы по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей).

Киев рассматривает семь версий причины катастрофы лайнера, в том числе поражение самолета зенитной ракетой, столкновение с беспилотником или другим летающим объектом, разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам, взрыв внутри самолета в результате теракта. Еще три версии не разглашаются.

К вечеру 9 января в США и Канаде заявили о поражении «Боинга» иранской ракетой класса «земля-воздух». Появилось также видео вероятного попадания в борт.

Источник: Ракурс


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