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Причины падения "Боинга": появилось видео вероятного удара ракеты по самолету, фото — Reuters

В сети появилось видео вероятного удара ракеты по украинскому «Боингу» в Иране (КАРТА)

9 янв 2020, 21:52
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В сети появилось пока неподтвержденное видео, на котором показан возможный удар ракеты по пассажирскому украинскому «Боингу» в окрестностях Тегерана.

Эти кадры опубликовал в Твиттер иранский активист Нариман Гариб. Он утверждает, что ролик ему направил его источник, но он пока не может гарантировать подлинность видео.

Международная группа расследователей Bellingcat утверждает, что выяснила приблизительное место, откуда велась съемка, оно совпадает с траекторией полета «Боинга». Это микрорайон на юго-западной окраине столицы страны, неподалеку международного аэропорта, из которого вылетел утром 8 января украинский борт.

Сегодня о вероятном ошибочном запуске иранских ракет рассказали американские СМИ. Иранские авиаэксперты отрицают вероятность того, что причиной крушения лайнера МАУ в Тегеране мог быть ракетный удар. Руководитель Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде аргументировал свое мнение предварительными результатами расследования и некоторыми данными самописцев Boeing 737.

Поскольку пилоты украинского самолета пытались вернуться в аэропорт, мы отказались от версии о ракетной атаке по летательному аппарату, — заявил Абедзаде.

Между тем в сети появляются фотографии, на которых указаны отметины от осколков боевой части ракеты ЗРК «Тор» российского производства. Этим оружием обладает Корпус стражей исламской революции.

Источник: Ракурс


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