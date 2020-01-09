Падение "Боинга": американские СМИ сообщили об ошибочном сбивании украинского самолета, фото — Newsweek

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Сразу несколько американских СМИ сообщили об ошибочном сбивании украинского «Боинга» Ираном. Президент Дональд Трамп также рассказал о своих подозрениях относительно причин падения лайнера авиакомпании МАУ.

Источники CBS News в правительстве США уверены, что украинский авиалайнер сбил Иран. Журналист Крис Ван Клив, который специализируется на вопросах инфраструктуры, написал в Твиттер, что разведка зафиксировала включение радара и пуск двух ракет незадолго до падения «Боинга» недалеко от аэропорта Тегерана. На месте катастрофы якобы нашли части ракеты.

По его словам, федеральные чиновники знакомы с этой информацией. Источники СBS News сообщают о том, что ракетные компоненты могут быть найдены вблизи места катастрофы.

Помните, что это произошло через несколько часов после того, как Иран начал свою ракетную атаку, пока мир ждал, ответят ли США военным путем, — написал журналист.

По его словам, американская спецслужба получила сигналы о включении радиолокатора и спутники зафиксировали инфракрасные сигналы выстрелов двух ракетных установок, вероятно, SA-15, а вскоре — инфракрасный сигнал взрыва.

О том, что украинский самолет потерпел крушение вследствии пуска зенитно-ракетной системы Ирана сообщил сегодня и еженедельник Newsweek. Его источниками стали представитель Пентагона, высокопоставленный американский разведчик и человек в иракской разведслужбе.

Считается, что самолет был поражен построенной в России ракетной системой Тор-М1, которая известна в НАТО как «Гонтлет», — сообщили Newsweek чиновники, которые не имели права публично выступать по этому вопросу.

Президент Трамп о катастрофе украинского самолета в Тегеране на пресс-конфренции высказался так: «У меня есть подозрения. Он летел над довольно опасным районом. Кто-то говорит, что это техническая неисправность. Я лично даже не думаю, что так вопрос может стоять».

Базирующаяся в Лондоне известная международная исследовательская компания IHS Markit опубликовала отчет, согласно которому подразделение иранского «Корпуса стражей Исламской революции» сбило украинский самолет с помощью зенитно-ракетного комплекса «Тор» (или SA-15).