Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Падение "Боинга": американские СМИ сообщили об ошибочном сбивании украинского самолета, фото — Newsweek

СМИ США сообщили об ошибочном сбивании украинского «Боинга» Ираном, Трамп рассказал о подозрениях (ВИДЕО)

9 янв 2020, 19:44
999

Сразу несколько американских СМИ сообщили об ошибочном сбивании украинского «Боинга» Ираном. Президент Дональд Трамп также рассказал о своих подозрениях относительно причин падения лайнера авиакомпании МАУ.

Источники CBS News в правительстве США уверены, что украинский авиалайнер сбил Иран. Журналист Крис Ван Клив, который специализируется на вопросах инфраструктуры, написал в Твиттер, что разведка зафиксировала включение радара и пуск двух ракет незадолго до падения «Боинга» недалеко от аэропорта Тегерана. На месте катастрофы якобы нашли части ракеты.

По его словам, федеральные чиновники знакомы с этой информацией. Источники СBS News сообщают о том, что ракетные компоненты могут быть найдены вблизи места катастрофы.

Помните, что это произошло через несколько часов после того, как Иран начал свою ракетную атаку, пока мир ждал, ответят ли США военным путем, — написал журналист.

По его словам, американская спецслужба получила сигналы о включении радиолокатора и спутники зафиксировали инфракрасные сигналы выстрелов двух ракетных установок, вероятно, SA-15, а вскоре — инфракрасный сигнал взрыва.

О том, что украинский самолет потерпел крушение вследствии пуска зенитно-ракетной системы Ирана сообщил сегодня и еженедельник Newsweek. Его источниками стали представитель Пентагона, высокопоставленный американский разведчик и человек в иракской разведслужбе.

Считается, что самолет был поражен построенной в России ракетной системой Тор-М1, которая известна в НАТО как «Гонтлет», — сообщили Newsweek чиновники, которые не имели права публично выступать по этому вопросу.

Президент Трамп о катастрофе украинского самолета в Тегеране на пресс-конфренции высказался так: «У меня есть подозрения. Он летел над довольно опасным районом. Кто-то говорит, что это техническая неисправность. Я лично даже не думаю, что так вопрос может стоять».

Базирующаяся в Лондоне известная международная исследовательская компания IHS Markit опубликовала отчет, согласно которому подразделение иранского «Корпуса стражей Исламской революции» сбило украинский самолет с помощью зенитно-ракетного комплекса «Тор» (или SA-15).


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

У родственников погибших в авиакатастрофе в Иране взяли образцы ДНК

У родственников погибших в авиакатастрофе в Иране граждан Украины взяли образцы ДНК. Эксперты Министерства внутренних дел Украины 9 января собрали образцы для идентификации тел. Данные передадут экспертам в Иран

Новости Украины
22:51

Трюдо: Самолет МАУ сбила ракета (ВИДЕО)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что украинский Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» сбила ракета. По словам Трюдо, на это указывает информация разведки Канады и военных союзников страны

Новости Украины
22:24

Авиакатастрофа в Иране: версии пилотов и международных экспертов (ФОТО)

Многие пилоты исключают человеческий фактор, который мог повлиять на авиакатастрофу самолета МАУ в Тегеране. По их словам, двигатель может гореть более получаса, что позволяет сделать два захода на посадку. А в самолете находились три опытных пилота

Новости Украины
17:55